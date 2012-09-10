Проверки в Лавре затянутся до 22 октября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции новый генеральный директор заповедника Любомир Михайлина.

В частности, с 5 сентября в заповеднике работает проверка от Счетной палаты Украины, а с 13 сентября начнется проверка Главного контрольно-ревизионного управления Украины. «Они сделают соответствующие выводы, проверят все те вопросы, которые были», - сказала заместитель гендиректора по финансово-экономическим вопросам Лилия Стыренко.

В то же время, Л.Михайлина выразил надежду, что все эти проверки работе заповедника не помешают. «Присутствие определенного количества людей, ясно, что будет отвлекать на какую-то часть времени работников. Но без этого, по-видимому, мы обойтись не сможем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Министерство культуры приняло решение об освобождении Виктории Лесничей от должности гендиректора Киево-Печерского историко-культурного заповедника «в связи с коллективными жалобами, поступившими в Минкультуры от работников заповедника, в которых указывались многочисленные нарушения трудового законодательства со стороны дирекции заповедника».

10 августа и.о. генерального директора Киево-Печерского историко-культурного заповедника была назначена Наталия Клименко, которая с декабря 2005 года по январь 2012 года возглавляла Национальный музей Тараса Шевченко.

5 сентября генеральным директором Национального Киева-Печерского историко-культурного заповедника был назначен Л.Михайлина, который ранее занимал должность директора государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость".