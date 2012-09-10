«Киевский референдум: реальный инструмент местного самоуправления или предвыборный пиар главы КГГА? Продолжение»

16:32, 10 сентября 2012
Общество
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11 сентября в 18.00  начнется очередной выпуск социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26).

Тема эфира: «Киевский референдум: реальный инструмент местного самоуправления или предвыборный пиар главы КГГА? Продолжение».

К участию в программе приглашены:

Ирина Геращенко, народный депутат Украины;

Наталья Новак, заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевсовете;

Татьяна Монтян, адвокат;

Марина Бурмака, исполнительный секретарь Гражданского форума Киева, президент Украинского Центра общественного развития;

Сергей Левада, участник рабочей группы Гражданского форума Киева;

Александр Сергиенко, директор Института города;

Виталий Черняховский, первый заместитель председателя ОО «Киевский форум».

Аккредитация для журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 11 сентября  (Бойко Юлия).

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