«Киевский референдум: реальный инструмент местного самоуправления или предвыборный пиар главы КГГА? Продолжение»
11 сентября в 18.00 начнется очередной выпуск социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26).
Тема эфира: «Киевский референдум: реальный инструмент местного самоуправления или предвыборный пиар главы КГГА? Продолжение».
К участию в программе приглашены:
Ирина Геращенко, народный депутат Украины;
Наталья Новак, заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевсовете;
Татьяна Монтян, адвокат;
Марина Бурмака, исполнительный секретарь Гражданского форума Киева, президент Украинского Центра общественного развития;
Сергей Левада, участник рабочей группы Гражданского форума Киева;
Александр Сергиенко, директор Института города;
Виталий Черняховский, первый заместитель председателя ОО «Киевский форум».
Аккредитация для журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 11 сентября (Бойко Юлия).