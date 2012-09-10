«Киевский референдум: реальный инструмент местного самоуправления или предвыборный пиар главы КГГА? Продолжение»

11 сентября в 18.00 начнется очередной выпуск социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26). Тема эфира: «Киевский референдум: реальный инструмент местного самоуправления или предвыборный пиар главы КГГА? Продолжение». К участию в программе приглашены: Ирина Геращенко, народный депутат Украины; Наталья Новак, заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевсовете; Татьяна Монтян, адвокат; Марина Бурмака, исполнительный секретарь Гражданского форума Киева, президент Украинского Центра общественного развития; Сергей Левада, участник рабочей группы Гражданского форума Киева; Александр Сергиенко, директор Института города; Виталий Черняховский, первый заместитель председателя ОО «Киевский форум». Аккредитация для журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 11 сентября (Бойко Юлия).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter