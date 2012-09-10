Акция протеста железнодорожников оказалась не столь масштабной

Как передает корреспондент УНИАН, пикет к заявленному началу в понедельник в 10 часов утра собрал проводниц, которые протестовали против введенного в 2011 году компьютерного отбора поездных бригад. Пикетчики развернули несколько плакатов - в частности, «Долой коррумпированный компьютер».

В то же время, в акции приняли участие несколько политиков, в частности, депутат Верховной Рады Юрий Кармазин, один из лидеров ПСПУ Владимир Марченко и кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу в Свердловске (Луганская область) Константин Ильченко.

Позже количество пикетирующих значительно сократилось.

Напомним, акция под Мининфраструктуры была анонсирована как масштабный протест железнодорожников против «приватизации «Укрзализныци» под видом реструктуризации».

Справка УНИАН. Система компьютерного отбора поездных бригад была введена с 1 июля 2012 года.

Предусмотрено, что автоматизированная система будет выбирать кандидатов из сформированного кадрового резерва и будет формировать бригады проводников на тот или другой маршрут. Кроме того, через определенный промежуток времени в автоматическом режиме будет происходить ротация поездных бригад. Система уже работает в тестовом режиме с 1 июня 2011 года.