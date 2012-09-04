23 семьи из поврежденного взрывом дома отселят в гостиницы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом во время встречи с жителями дома сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

По его словам, люди будут отселены в гостиницы «Турист», «Металлист», «Меркурий», а также в общежитие коммунального предприятия «Харьковгорлифт».

Г.Кернес отметил, что в целом в доме зарегистрировано 27 семей (107 человек), четыре из которых в период реконструкции дома будут жить у родственников.

Мэр также добавил, что городские власти также помогут лицам, которые проживали в этом доме без регистрации. «Есть и люди, которые фактически проживали в доме без регистрации. Мы будем учитывать проблемы и незарегистрированных жителей», - сказал Г.Кернес.

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Он также заверил жителей поврежденного дома, что до 20 декабря они вернутся в свои квартиры.

«Я обещаю, что Новый год вы будете встречать в своих квартирах. С завтрашнего дня здесь начнут устанавливать страховочные стяжки. Это делают, чтобы дом окончательно не разрушился до того, как проведут все мероприятия, связанные с демонтажем поврежденной части. Главное сейчас - восстановить конструкцию дома. Дата окончания всех работ - 20 декабря», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, в 10.30 в Харькове в девятиэтажном доме по ул. Петра Слинько, 2б, в квартире на третьем этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадало пять человек. Из дома было эвакуировано почти 50 человек. К ликвидации последствий взрыва привлечено 55 человек и 10 единиц техники.