Краснощек просил отвода адвоката Макар, но суд ему отказал

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам адвокат Виктор Василюк, защитник интересов матери Оксаны Макар – Татьяны Суровицкой.

По словам В.Василюка, Е.Краснощек, в частности, считает, что адвокат распространил информацию о том, что представитель СИЗО якобы предлагал Е.Краснощеку взятку.

«Я говорил о том, что с ним хотят встретиться люди – представители Присяжнюка – чтобы предложить ему изменить свои показания в пользу Присяжнюка, - сказал В. Василюк. - Это не представитель СИЗО предлагал ему, а люди - через представителя СИЗО. Я так и говорил».

Адвокат уточнил, что некоторые СМИ умышленно или случайно могли исказить эту информацию.

Ходатайство Е.Краснощека судья рассматривает после перерыва в судебном заседании. Представитель потерпевшей уверен, что ходатайство будет отменено.

«Я не вижу другого решения, кроме того, что судья откажет ЕКраснощеку,- сказал В.Василюк. - Думаю, что Краснощек сделал это заявление, потому что боится представителей защиты потерпевших: мы задаем неудобные вопросы, мы требуем справедливого наказания. Это его способ защиты».

На сегодняшнем заседании участники процесса в закрытом режиме смотрели видеозапись воспроизведения событий с места происшествия.

«Там никаких новых сведений нет, все идет в русле того, что раньше и было», - отметил В.Василюк.

Центральный районный суд Николаева отклонил ходатайство одного из обвиняемых по делу Оксаны Макар Евгения Краснощека об отводе адвокату потерпевшей стороны Виктору Василюку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Государственные обвинители отрицали против удовлетворения данного отвода, поскольку, в соответствии с законодательством, обстоятельства, на которые указал подсудимый, не могут служить причиной для отвода представителя потерпевшей стороны», - подчеркнул прокурор Главного управления поддержки государственного обвинения в суде Генеральной прокуратуры Украины Ярослав Кривовяз.

Суд отклонил ходатайства подсудимого, поддержав таким образом позицию прокуроров по данному делу.

На 6 сентября текущего года назначено следующее заседание, на которое суд вызвал двух свидетелей с целью уточнения их показаний, предоставленных во время проведения следственных действий.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке Оксану нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь Оксаны, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

Слушание по делу Оксаны Макар началось 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева. Заседания проходят частично в закрытом режиме из-за рассмотрения интимных подробностей дела.

Уголовное дело рассматривается в oтнoшeнии Eвгeния Kpacнoщeкa, Apтeма Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa.

Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Е.Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют eщё и ч.3 cтaтьи 153 УK Укpaины (Hacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).

28 августа на закрытом заседании суда Е.Краснощек, изменил свои показания, заявив что потерпевшую душил не он, а М.Присяжнюк. По его словам, ранее он взял на себя вину, потому что боялся М.Присяжнюка, но когда ему в СИЗО стали предлагать деньги за то, чтобы он отказался от адвоката и взял всю вину на себя, он, по его словам, понял, что «здесь что-то не так и решил говорить правду».

Как сообщил журналистам адвокат Виктор Василюк, Е.Краснощек сообщил, что 14 августа работник СИЗО вызвал его в свой кабинет и сказал, что люди, действующие от имени другого обвиняемого Максима Присяжнюка, предлагают ему деньги за то, чтобы он выгораживал М.Присяжнюка и взял всю вину на себя.

После заседания 30 августа В.Василюк сообщил, что Е.Краснощек подтвердил показания о том, что ему за вознаграждение предлагали изменить показания в пользу другого обвиняемого - М.Присяжнюка - и назвал фамилию сотрудника СИЗО, который выступил посредником.