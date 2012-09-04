В Харькове - разбойное нападение на ювелирный магазин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Фрунзенского района Олега Гладких, сегодня, 4 сентября, в 11.10 в дежурную часть Фрунзенского райотдела милиции от оператора «102» поступило сообщение о том, что в ювелирный магазин ворвались трое неизвестных в черных масках.

По данным О.Гладких, нападавшие, ударив охранника и угрожая трем продавцам предметом, похожим на пистолет, разбили стеклянную витрину прилавка с ювелирными изделиями, похитили браслеты из золота и другие ювелирные украшения, после чего скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия сразу выехали прокурор области Геннадий Тюрин, прокурор Харькова Евгений Попович, руководители райотдела милиции, следственно-оперативная группа райотдела милиции в полном составе, эксперты-криминалисты.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Прокуратура области и Фрунзенского района Харькова взяла ход досудебного следствия на свой контроль.