На межбанке торги фактически остановились - нет валюты
13:41, 04 сентября 2012Общество
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Во вторник на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились, так как отсутствуют предложения по продаже валюты, а выставлены исключительно заявки на ее покупку. Об этом УНИАН сообщил дилер одного из коммерческих банков.
Долларов не хватает
“В начале торгов “Ощадбанк” выставил на продажу валюту, но этой суммы было недостаточно для удовлетворения спроса. Сейчас предложения по продаже отсутствуют. Рынок фактически остановился. Нацбанк с интервенцией не выходит”, - сказал собеседник агентства.
По его словам, котировки достигли уровня 8,1420-8,1520 грн/долл.
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