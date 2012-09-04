На межбанке торги фактически остановились - нет валюты

“В начале торгов “Ощадбанк” выставил на продажу валюту, но этой суммы было недостаточно для удовлетворения спроса. Сейчас предложения по продаже отсутствуют. Рынок фактически остановился. Нацбанк с интервенцией не выходит”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, котировки достигли уровня 8,1420-8,1520 грн/долл.