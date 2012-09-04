На завтра Украине уже обещают кратковременные дожди

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 5 сентября будет переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в северных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях, днем в Карпатах и на Закарпатье местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Утром в западной части местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в южной части и на Закарпатье ночью 13-18° (в Крыму 9-14°), днем 25-30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 18-23°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

В столице ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

4 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 21-25°, в районе Черноморского - 16°, в Днепре возле Киева - 19°.