Следствие бьётся над тайной ”харьковского подрывника”

Суд продлил срок пребывания под стражей Игорю БУДАРНОМУ, который был задержан в Харькове 25 сентября с боеприпасами возле аэропорта, откуда вечером после визита должен был улетать лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВДУ в Харьковской области, продлить срок пребывания И.БУДАРНОГО под стражей на 10 суток суд решил 28 сентября, через трое суток после задержания, и это было сделано в интересах следствия.

Собеседник агентства отметил, что И.БУДАРНЫЙ подозревается в преступлении, которое подпадает под статью 263 Уголовного кодекса Украины - ношение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывных устройств без специального на это разрешения.

Как сообщал УНИАН, у задержанного 25 сентября работниками УБОП 37-летнего И.БУДАРНОГО, ранее судимого, изъято 8 патронов 9-миллиметрового калибра к пистолету Макарова.

Он был задержан на проспекте Гагарина, который ведет в аэропорт, в ходе операций «Трал» и «Розыск» в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

25 сентября с.г. в ходе поездки В.ЯНУКОВИЧА в Харьковскую область сотрудники правоохранительных органов принимали дополнительные усиленные меры безопасности в связи с сообщениями о возможных провокациях.

25-26 сентября некоторые Интернет-СМИ распространили информацию, что задержанный мужчина по именит «Игорь БУДАРНЫЙ» имел при себе взрывные устройства. По некоторым данным, он долгое время был личным охранником Евгения Кушнарёва, и спецслужбы связывают его с тремя событиями – со взрывом или его имитацией в марте 2006 г. вблизи харьковского офиса Партии регионов, когда там находился Е.Кушнарёв, со взрывом в январе 2007 г. возле гостиницы «Националь», когда из нее выходил секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС, а также со взрывом в июне 2007 г. возле здания городского совета Харькова, когда из него ночью выходил Г.КЕРНЕС.

27 сентября и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО заявил, что в МВД не исключают, что задержанный вблизи Харьковского аэропорта мужчина с боеприпасами мог совершить взрывы.

«Сейчас идет следствие. У него (задержанного – УНИАН) были изъяты компоненты взрывных устройств. Действительно, этот человек, который готовился к этим преступлениям, является опасным. Он мог совершить их», - сказал М.КОРНИЕНКО.