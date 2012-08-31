Бойкот Всемирному газетному конгрессу в Киеве не грозит - будет «очная ставка»

Об этом пишет «Немецкая волна» со ссылкой на заместителя генерального директора Всемирной ассоциации издателей газет и новостей (WAN-IFRA) Ларри Килмана.

Он напоминает, что международные журналистские организации в последнее время неоднократно выражали обеспокоенность относительно ситуации в области СМИ в Украине. По его убеждению, не обойдут эту тему редакторы многих ведущих газет и издательств из разных стран мира и во время Всемирного газетного конгресса и форума редакторов, который 2-5 сентября состоится в Киеве. «Поэтому идея бойкота конгресса в Украине выглядит как недоразумение», - отметил он.

DW напоминает, что ранее о намерениях просить членов редакционного совета обратиться к участникам Всемирного газетного конгресса бойкотировать мероприятие в Киеве заявил гендиректор телеканала ТВі Николай Княжицкий. Объясняя свою позицию, он сказал DW, что "неправильно делать вид, что в Украине со свободой слова все в порядке и принимать участие в съездах, которые якобы легитимизуют украинскую власть в то время, когда она притесняет свободу слова перед выборами".

Вместе с тем Л.Килман считает подобные идеи непониманием цели мероприятия и значения того, что его будут проводить в Киеве. «То, что конгресс соберет в Украине издателей и редакторов влиятельных СМИ со всего мира, даст им возможность хорошо разглядеть проблемы СМИ в стране, а эта аудитория - очень критическая», - подчеркнул Л.Килман. По его словам, дальнейшему мониторингу и обсуждению ситуации в украинских СМИ, в том числе и относительно свободы слова, будет уделено большое внимание во время проведения мероприятия в украинской столице.

«Если же украинские правительственные чиновники начнут говорить, что присутствие участников конгресса в Киеве является чем-то наподобие одобрения имеющейся медийной ситуации, то на это будет негативный ответ», - заверил Л.Килман. Он также заметил, что украинская журналистика имеет проблемы, связанные не только со свободой прессы.

«К сожалению, рынок СМИ в Украине очень слаб», - сказал он, добавив, что перестройка украинского медиа-рынка должна стать приоритетом. «Ликвидировать контроль власти, преодолеть цензуру – да, это все нужно, но усиление медийного дела является действительно важным шагом», - отметил заместитель генерального директора Всемирной ассоциации издателей газет и новостей.

В настоящее время очень важно, чтобы журналисты со всего мира съехались в Украину и обратили свое внимание на местные проблемы в области СМИ, считает главный редактор немецкого издания Heilbronner Stimme Уве Геер, который будет принимать участие в мероприятии в Киеве. По его мнению, представители иностранных СМИ должны подать сигнал поддержки украинским коллегам. “Мы видим из сообщений в масс-медиа, что ситуация с независимыми СМИ в Украине очень сложная, поэтому мы еще больше хотим туда поехать, чтобы поддержать независимую прессу, а также показать, что мы также выступаем за свободу СМИ в Украине», - сказал в беседе с DW У.Геер.

Комментируя тот факт, что конгресс будет проходить в Киеве по приглашению Президента Виктора Януковича, а генеральным спонсором выступает группа компаний Дмитрия Фирташа Group DF, У. Геер отметил, что не очень "счастлив" по этому поводу. Однако добавил, что конгресс надо использовать в качестве возможности, чтобы разобраться в ситуации на месте. "Если мы все останемся дома, это вообще ничего не даст", - отметил немецкий журналист. Он ожидает, что проблемам украинских СМИ во время мероприятия в Киеве будет уделено большое внимание. «Мы этого четко будем требовать, иначе данный конгресс не будет иметь никакого смысла», - подчеркнул главный редактор Heilbronner Stimme.

Представитель руководства Frankfurter Allgemeine Zeitung GMBH Тобиас Тревисан заметил, что конгресс состоится в этом году в Киеве, чтобы привлечь внимание всего мира к «сомнительной ситуации со свободой прессы в Украине». Кроме того, мероприятие дает возможность «устроить очную ставку правительства Януковича с требованиями Всемирной ассоциации издателей газет и новостей относительно свободы прессы», добавил он.