Генпрокурор назначил Днепровского экологического прокурора

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отметили в ГПУ, В.Трунов начал свой профессиональный путь в органах прокуратуры в 1991 году. Имеет значительный опыт работы на различных руководящих должностях в органах прокуратуры. В частности, работал прокурором г. Мелитополя, заместителем прокурора Запорожской области, заместителем прокурора г. Киева, заместителем начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины.

За добросовестную службу в органах прокуратуры награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Украины» и «Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры I степени».