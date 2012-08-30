Генпрокурор назначил Днепровского экологического прокурора
23:05, 30 августа 2012Общество
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Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка назначил на должность Днепровского экологического прокурора Вячеслава Трунова вместо переведенного с этой должности на должность прокурора Одесской области Александра Галкина.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Как отметили в ГПУ, В.Трунов начал свой профессиональный путь в органах прокуратуры в 1991 году. Имеет значительный опыт работы на различных руководящих должностях в органах прокуратуры. В частности, работал прокурором г. Мелитополя, заместителем прокурора Запорожской области, заместителем прокурора г. Киева, заместителем начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины.
За добросовестную службу в органах прокуратуры награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Украины» и «Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры I степени».
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