Умер ведущий «Жди меня» Игорь Кваша

Скончался народный артист РФ, известный актер театра и кино, ведущий передачи "Жди меня" Игорь Кваша.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу "Первого канала".

"Игорь Кваша, один из создателей театра "Современник", ведущий программы "Первого канала""Жди меня" скончался в 17.00", - сообщили в пресс-службе.