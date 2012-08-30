Умер ведущий «Жди меня» Игорь Кваша
17:43, 30 августа 2012Общество
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Скончался актер и ведущий передачи "Жди меня" Игорь Кваша.
Игорь Кваша скончался в 17.00
Скончался народный артист РФ, известный актер театра и кино, ведущий передачи "Жди меня" Игорь Кваша.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу "Первого канала".
"Игорь Кваша, один из создателей театра "Современник", ведущий программы "Первого канала""Жди меня" скончался в 17.00", - сообщили в пресс-службе.
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