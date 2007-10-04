У женшины отобрали полиэтиленовый пакет с 80 тысячами гривен

В Житомире в семь ранку злоумышленник отобрал у женщины полиэтиленовый пакет с 80 тысячами гривен.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управление МВД Украины в Житомирской области.

В Житомирский горотдел милиции обратилась 33-летняя жительница областного центра с заявлением о том, что около 7-ми часов утра по ул. Космонавтов, неизвестный, применив физическую силу, отобрал у нее полиэтиленовый пакет, в котором находилось 80 тыс. гривен. Злоумышленника ищут.