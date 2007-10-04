АНТК им. Антонова просит Ющенко о защите

Трудовой коллектив государственного предприятия Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова просит президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не допустить утверждения нового устава предприятия.

Об этом говорится в обращении к Президенту, принятом на собрании трудового коллектива АНТК 2 октября, текстом которого располагает УНИАН.

Как отмечается в сообщении, коллектив обеспокоен «незаконным вмешательством в деятельность АНТК им. О.К. Антонова» и в третий раз обращается к Президенту «с просьбой немедленно принять меры для прекращения игнорирования конституционных прав трудового коллектива».

В частности, трудовому коллективу стало известно об отдельном поручении Кабинета Министров Украины министру промышленной политики «о немедленном утверждении нового Устава АНТК им. Антонова и, соответственно, замене руководства».

Как отмечается в обращении, своими действиями Кабмин пренебрег судебные запреты вносить изменения в Устав предприятия без согласия трудового коллектива.

«Устав предприятия – закон, по которому должен жить и работать трудовой коллектив, не может навязываться без его ведома с нарушением законодательства Украины, в соответствии с указаниями отдельных должностных лиц, а возможно и злого умысла уничтожить флагман украинского самолетостроения», - отмечается в письме.

При этом коллектив предприятия выражает полную поддержку действиям руководства АНТК и генерального конструктора Дмитрия КИВЫ.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября т.г. трудовой коллектив АНТК им. Антонова обратился к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить предприятие от попыток рейдерства.

Как отмечалось в обращении, «в определенных кругах Министерства промышленной политики и авиастроительного концерна «Авиация Украины» продуцируются решения об изменении Устава предприятия, смене руководства АНТК им. Антонова, что угрожает развалом предприятия и отрасли авиастроительства Украины».

В свою очередь, в конце сентября министр финансов Николай АЗАРОВ сообщил, что обратился к министру промышленной политики Анатолию ГОЛОВКО с требованием, чтобы АНТК предоставил ему перспективный план разработок новых моделей самолетов. «Нам необходимо, чтобы АНТК не занимался проеданием старого багажа в лице АН-148, который мы выводим на серию, а чтобы в портфеле этого известнейшего конструкторского бюро было, по меньшей мере, несколько разработок, которые могли бы заменить АН-148 через 3-4 года, через 5-6 лет», - подчеркнул он.

Позже СМИ сообщили о том, что Н.АЗАРОВ 19 сентября потребовал от министра промышленной политики А.ГОЛОВКО и председателя правления государственного концерна "Авиация Украины" Олега ШЕВЧЕНКО в недельный срок "принять меры относительно пребывания на занимаемых должностях" руководителей АНТК.

Вчера Н.АЗАРОВ опроверг информацию о том, что правительство приняло решение о смене руководства АНТК им. Антонова, однако отметил, что Кабмин не удовлетворен работой этого предприятия.