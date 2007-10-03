Коммунисты будут обжаловать результаты выборов

Народный депутат V созыва Петр ЦЫБЕНКО (фракция КПУ) заявляет, что Компартия располагает документами, подтверждающими факты фальсификаций и массовых нарушений на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба КПУ.

“Коммунисты будут оспаривать результаты внеочередных парламентских выборов, поскольку у нас на руках есть документы, подтверждающие факты фальсификаций и массовых нарушений”, – сказал он.

“У наших оппонентов был расчет на психологию: мол, у коммунистов сейчас больше голосов, чем было на прошлых выборах, следовательно, они должны быть всем довольны. Но на самом деле уровень влияния Компартии в Украине значительно выше. Поэтому мы знаем, что у нас украли голоса, может, и меньше, чем на предыдущих выборах, но все равно украли. И если они считают, что мы этим удовлетворимся, они ошибаются. Мы готовы судиться”, - сказал П.ЦЫБЕНКО.