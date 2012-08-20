МИД обещает освободить 30 украинских детей из «пограничного плена»

В ближайшее время 30 украинских детей, которых не пропускают болгарские пограничники, получат необходимые визы.

Об этом руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров заявил УНИАН, комментируя информацию СМИ о том, что болгарские пограничники вторые сутки подряд не пропускают автобус с детьми.

Он сообщил, что фирма, которая организовывала поездку детей, неправильно оформила визы для них.

В свою очередь, украинский МИД вышел на связь с посольствами Украины в Болгарии и Македонии для решения этого вопроса.

А.Дикусаров выразил надежду, что в ближайшее время дети получат необходимые документы для возвращения в Украину.

По данным СМИ, 30 украинских детей вторые сутки стоят в автобусе на границе Македонии и Болгарии. Болгарские пограничники не пропускают их для транзитного проезда через Болгарию. Причиной задержки стало неправильное оформление виз детей.

Два фольклорных коллектива из Нежина и Киева представляли Украину на международном конкурсе в Македонии.