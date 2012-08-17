СБУ обнаружила еще один подземный тоннель на границе со Словакией

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, тоннель был обнаружен 16 августа в с. Малые Селменцы Ужгородского района в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Вход в тоннель размещался в административном помещении магазина «Европа», который специализируется на продаже одежды и галантерейных товаров, в подвале на глубине около 4 м. Вход в подземелью был замаскирован, а сам тоннель находится в аварийном состоянии, отмечается в сообщении.

17 августа СБУ официально проинформировала словацкую сторону о выявлении тоннеля для организации и проведения совместных следственных действий.

Как сообщал УНИАН, ранее, 19 июля, сотрудники СБУ совместно с пограничниками и работниками милиции обнаружили на окраине Ужгорода в подвале одного из частных домов тоннель, который ведет через украинско-словацкую государственную границу. Тоннель был электрифицирован и оснащен рельсами. Обнаружены также вагонетки, с помощью которых с территории Украины в Словакию незаконно перемещали контрабанду.