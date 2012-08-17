Эксперты: Табачник искусственно расширяет функционирование русского языка в образовании

О таком состоянии дел заявил глава образовательного ведомства Дмитрий Табачник.

Позицию министерства он объясняет спрос на русскоязычные учебники в Украине, пишет Радио Свобода.

«Государственный бюджет тратит огромные средства на учебники, и они ложатся в подвалы, а родители потом покупают те, которые нужны детям. Я запретил принуждать школы заказывать учебники, которые не используются в обучении. На каком языке дети учатся – на таком и заказывайте. Оказалось, что из двух миллионов шестидесяти тысяч учебников, которые заказали украинские школы (а все наши школы - украинские), один миллион девятьсот тысяч нужны на русском языке», - официально заявил Табачник.

Украинцы, которых опросило на улицах Киева Радио Свобода, в подавляющем большинстве предпочитают обучать детей на украинском языке. Инициативой власти большинство опрошенных киевлян возмущены.

Однако похожая ситуация и в городах юга и востока Украины, которые власть называет русскоязычными. Так, по сообщению «Освітнього портала», 52% родителей в Одессе написали заявления, чтобы их дети обучались на украинском языке. Теперь Минобразования пытается изменить эту ситуацию, отметил в комментарии бывший заместитель министра образования, доктор физико-математических наук Максим Стриха.

«Там судорожно заставляют родителей переписывать заявления с украинского языка обучения на русский, очевидно - чтобы подогнать цифры под те, которые уже назвало министерство», - отмечает он.

Дмитрий Табачник сознательно стимулирует употребление русского языка - вопреки потребностям большинства украинцев, считает также директор Института философии НАН Украины Мирослав Попович.

«Этот проект рассчитан на то, что будет расширяться доля русскоязычных и русских по содержанию элементов образования. Однако нет никаких исследований или других доказательств того, что большинство украинцев выбрали для детей русский. Скорее всего, украинцы сидели молча, а русскоязычные поднимали шум и писали по двадцать заявлений о потребности в российских учебниках - такое уже бывало », - говорит академик.