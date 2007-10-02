Выборы по-севастопольски

В Севастополе окружная избирательная комиссия (225 ТИО) по состоянию на 17.33 зарегистрировала протоколы 173 из 187 избирательных участков (92,5%), протоколы 6 УИК отправлены на повторное уточнение, а впереди еще и пересчет голосов в четырех избирательных участках.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила секретарь этой комиссии Анна ПОЛИЩУК (квота БЮТ). По ее информации, окружком сегодня возобновил свои заседания во второй половине дня, «нам вчера убедительно рекомендовали отдохнуть и сегодня не приходить раньше 14.00. Члены ОИК по квотам от коалиции так и сделали, а мы, члены ОИК, которые представляют БЮТ и НУ-НС, пришли на 10.00-11.00, но кворума не было». Как добавила А.ПОЛИЩУК, по состоянию на 17.33 в Севастополе Партия регионов набирала 64,48%, КПУ - 10,35, ПСПУ - 6,63%, БЮТ - 4,98%, Блок Литвина - 2,44%, СПУ - 2,75%, НУ-НС - 2,33%.

По словам А.ПОЛИЩУК, ОИК еще не пересчитывала бюллетени из четырех участков, о чем принималось решение ранее, поскольку, как сказала она, сегодня комиссия принимала уточненные протоколы УИК.

Как сообщил УНИАН член ОИК Владимир ДЕРЯБКИН (квота НУ-НС), сегодня ОИК из-за формальных ошибок в методике оформления отправила на повторное уточнение 6 протоколов участковых избирательных комиссий. Как сказал он, «сегодня же мы их ожидаем опять. Пересчет же бюллетеней по четырем УИК еще не начинался, поскольку, согласно избирательному законодательству, пересчет голосов осуществляется лишь после того, как ОИК примет и зарегистрирует все протоколы». Как добавил В.ДЕРЯБКИН, «мы убедительно просили членов УИК, которым отданы протоколы на повторное уточнение, привезти их сегодня же, но я не уверен, что они это сделают именно сегодня, я не могу за них расписываться». По словам члена ОИК, кроме шести УИК, отправленных на повторное уточнение протоколов, две УИК еще стоят «под дверями» с уточненными (по первому разу) протоколами.