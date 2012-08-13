Украине прогнозируют затяжную и снежную зиму

"Ближайшая зима, в связи с максимально активным Солнцем, будет снежной и может продлиться до середины мая: из-за повышения глобальных температур и таяния льда в Северном Ледовитом океане в атмосфере стало больше влаги, выпадающей в виде снега ", - сообщил изданию" Газета крымская "эксперт-метеоролог Института геофизики НАН Украины Анатолий Прокопенко.

Зима, по его прогнозам, сменится небывало жарким летом с температурой до + 40°, - отмечает ТСН.

В Гидрометцентре отмечают, что прогнозировать на такой длительный срок - очень сложное дело. Впрочем, главный синоптик Николай Кульбида также не исключает сильных морозов. "В целом температура зимой ожидается выше нормы, но будут периоды резких похолоданий, как было прошлой зимой с середины января до начала февраля", - рассказал он "Комсомольской правде в Украине".

По словам Кульбиды, еще в начале 1980-х годов появилась тенденция к росту среднегодовой температуры в стране, которая до сих пор так и не остановилась. Особенно ярко потепление проявляется в холодный период года.