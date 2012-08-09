Азаров с самолета осмотрел пожар, достигший уже 1500 гектаров

Об этом, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

"Глава правительства с самолета осмотрел место пожара и оценил ее масштабы. По оперативным данным, на 21.00 пожар охватил полторы тысячи гектаров леса", - говорится в ее сообщении.

Самолет приземлился в Николаеве, после чего Азаров выехал в село Крынки Цюрупинского района, где состоится заседание оперативного штаба.

Как сообщает пресс-служба МЧС, к ликвидации пожара привлечены 391 человек личного состава, 90 единиц техники, в том числе от МЧС - 315 человек личного состава и 49 единиц техники, 2 пожарных самолета Ан-32П и 2 вертолета Ми-8 с устройствами водосливов.

В район пожара дополнительно направлено силы и средства МЧС из АР Крым, Запорожской и Николаевской областей. На месте происшествия создан оперативный штаб по ликвидации пожара.

В район пожара направлены оперативная группа МЧС во главе с и.о. министра.