Пресс-конференция «Каждому жителю Украины угрожают, или За что в Украине убивают экологов?»

В среду, 8 августа 2012 года, в 11.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: «Каждому жителю Украины угрожают, или За что в Украине убивают экологов?».

Организатор: общественная организация «Киевский форум».

Участники пресс-конференции – известные экологи и общественные деятели:

Виктор Лапицкий, директор Центра экологической безопасности, природы и человека «Экобезопасность» Национального горного университета (г. Днепропетровск), учредитель Общественного движения Украины «За право граждан на экологическую безопасность» (которое возглавлял убитый Владимир Гончаренко);

Виталий Черняховский, первый заместитель председателя общественной организации «Киевский форум»;

Ярослав Мовчан, председатель Национального экологического центра Украины, доктор биологических наук;

Елена Пащенко, заместитель председателя Всеукраинской экологической лиги;

Рена Назарова, лидер общественной организации «Киевский форум».

Участники пресс-конференции расскажут о том, за что боролся убитый эколог, издатель газеты «Экобезопасность» Владимир Гончаренко.

Станет известно, почему деятельность общественных активистов стала опасной для жизни. Будут обнародованы вопиющие факты замалчивания техногенных угроз в Украине.

Для более подробной информации о пресс-конференции, пожалуйста, свяжитесь с организаторами мероприятия: (044)228-55-33, (068)833-33-33, (066)711-12-84 или отправьте запрос на электронный почтовый адрес: info@kiev-forum.org.

Веб-сайт: http://kiev-forum.org/

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.