В среду в Украине до +37°С, на юге ливни, град и шквалы

8 августа на Левобережье и юге Украины холодный фронт обусловит сильные ливни, грозы, град , шквалы 15-20 м/с, на западе страны давление повысится, дожди прекратятся.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, температура на Правобережье Украины снизится ночью до 12-17 градусов, днем до 25-28, на западе страны до 20-26, на Левобережье и юге Украины ночью 18-24, на юге 25-26 градусов, днем сохранится жара 30-37.

В северных областях ночью без осадков, днем лишь на Сумщине пройдут ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 15-20 градусов, днем 25-29. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

В южных областях ночью без осадков, днем местами грозовые дожди, град. шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 22-26 градусов, днем жара 32-37. Ветер северо-восточный, северо-западный, 5-12 м/с.

В восточных областях ночью без осадков, днем ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 20-22, днем жара 32-37 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 5-12 м/с.

В западных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 12-15 градусов, днем похолодает до 20-26. Ветер западный, северо-западный, 5-12 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем местами ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-23 градуса, днем 28-34, на Винничине 25-27. Ветер юго-восточный, юго-западный, северо-западный, 5-12 м/с.

Погода на курортах Крыма 8 августа: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-12 м/с. Температура ночью 22-23 градуса, днем жара 33-37.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Севастополя 27 градусов, в районе Евпатории 26, в районе Ялты, Феодосии и Одессы 25 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 8 августа: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве без существенных осадков. Температура ночью 12-14 градусов, днем 23-25. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.