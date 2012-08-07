Между Украиной и Молдовой разгорелся шпионский скандал

Об этом сообщает "Коммерсант-Украина" .

Задержанному — бывшему журналисту газеты "Независимая Молдова" и сотруднику агентства Moldpres — грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В настоящее время он содержится в СИЗО СБУ в Киеве.

О задержании в Одессе гражданина Молдавии Семена Никулина, 1974 года рождения, изданию сообщили источники в службе информации и безопасности Молдавии.

Как удалось выяснить "Коммерсант-Украина", украинские спецслужбы задержали подозреваемого еще ночью 13 апреля. Шевченковский райсуд Киева санкционировал арест Семена Никулина, который в настоящее время содержится в киевском СИЗО СБУ, 16 апреля. Примечательно, что протокол о задержании якобы молдавского шпиона был составлен лишь в 21.00 того же дня, при этом в нем отсутствовали какие-либо упоминания о понятых и об изъятых у задержанного секретных документах. Тем не менее именно факт получения такого рода документов от хозяина квартиры, в которой задержали Семена Никулина (его имя не разглашается в интересах следствия), послужил основанием для обвинений в шпионаже. Их передача, по данным "Ъ", была зафиксирована заранее установленными в квартире скрытыми камерами видеонаблюдения. Впрочем, о результатах экспертизы упомянутых документов на предмет того, действительно ли они содержат государственную тайну, равно как и о том, когда дело может быть передано в суд, пока ничего неизвестно.

Дело Никулина не предавалось властями обеих стран широкой огласке. Об инциденте было оперативно проинформировано молдавское руководство, которое поручило консульскому департаменту МИДЕИ через посольство Молдавии в Украине оказывать Семену Никулину необходимое содействие и следить за тем, чтобы его права не нарушались.