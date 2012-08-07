Китай подтвердил готовность инвестировать в украинский АПК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом шла речь в ходе очередных переговоров между украинской и китайской сторонами по согласованию деталей будущего кредитного соглашения и контрактов по поставкам отечественных зерновых в Китай, которые состоялись 6 августа в Киеве.

«Мы продолжаем сотрудничество с Китайской Народной Республикой в рамках подписанных 28 июня соглашений о финансировании аграрных проектов в Украине. Сегодня китайская сторона еще раз подтвердила свою заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в сфере сельского хозяйства. Мы уверены, что китайские инвестиции будут способствовать выходу украинского аграрного сектора на качественно новый уровень», - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Он подчеркнул, что украинская сторона приняла все необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках соглашения.

Напомним, 28 июня 2012 года во время официального визита Н.Присяжнюка в КНР был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере поддержки приоритетных проектов в сельском хозяйстве Украины. Согласно договору, будут привлечены кредитные средства объемом 3 млрд долл. на реализацию проектов в украинской аграрной отрасли.

30 июля Верховная Рада Украины предоставила государственные гарантии на кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн для сельского хозяйства.