В Сумах избиркомы с ночи пытаются сдать документы в окружную комиссию

В г. Сумы (ТИО № 158) парализована работа окружной избирательной комиссии. Об этом сообщили наблюдатели Гражданской сети “Опора”.

По словам наблюдателей, с ночи под дверями ОИК собралась большая группа членов участковых комиссий, которые до сих пор не могут сдать избирательную документацию.

Как сообщил руководитель избирательных программ Гражданской сети “Опора” Александр ЛОМАКО, причиной торможения работы комиссии сами члены УИК считают неоправданную придирчивость наблюдателя от Партии регионов, который, по их словам, “использует все формальные зацепки, чтобы замедлить поступление протоколов с участков”.

В то же время, отметил А.ЛОМАКО, по-разному объясняют причины сами члены окружной комиссии. Так, член 158-го окружкома от Партии регионов Иван САМСОНЕНКО считает причиной промедления исключительно некомпетентность членов участковых комиссий, которые допускают много неточностей.

Сама же председатель окружной комиссии Светлана СТАНЧЕНКО (БЮТ) считает упомянутые неточности несущественными и сетует на злоупотребление наблюдателем своими полномочиями и стремление Партии регионов заблокировать работу окружной комиссии, сообщили наблюдатели ОС “Опора”.