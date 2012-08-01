Храм, расположенный под скалой, пострадал от падения огромной глыбы
03:47, 01 августа 2012Общество
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В Тернопольской области в селе Рукомыш Бучачского района из-за разрушения скалы пострадал храм, построенный в 1768 году.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в сельском совете, инцидент произошел во вторник. Многотонные глыбы камня, которые обвалилась со скалы, упали прямо на храм святого Ануфрия, расположенный под скалой. Как следствие, полностью разрушена стена при входе в церковь.
На месте происшествия ведутся работы по предотвращению обвала еще одной глыбы, которая нависает над храмом.
Справка УНИАН. Каменная церковь святого Ануфрия была построена в Рукомыше в 1768 году. В ней сохраняется скульптура святого, изготовленная в XVIII веке известным скульптором Иваном Георгием Пинзелем.
Рядом с церковью в скале сохранился храм бывшего пещерного монастыря, в котором первые монахи поселились в конце XIII века.
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