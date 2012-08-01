Храм, расположенный под скалой, пострадал от падения огромной глыбы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в сельском совете, инцидент произошел во вторник. Многотонные глыбы камня, которые обвалилась со скалы, упали прямо на храм святого Ануфрия, расположенный под скалой. Как следствие, полностью разрушена стена при входе в церковь.

На месте происшествия ведутся работы по предотвращению обвала еще одной глыбы, которая нависает над храмом.

Справка УНИАН. Каменная церковь святого Ануфрия была построена в Рукомыше в 1768 году. В ней сохраняется скульптура святого, изготовленная в XVIII веке известным скульптором Иваном Георгием Пинзелем.

Рядом с церковью в скале сохранился храм бывшего пещерного монастыря, в котором первые монахи поселились в конце XIII века.