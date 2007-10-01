Кириленко: бюджет будет внесен существенно другой

Председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заверяет, что НУ-НС и БЮТ в новом парламенте внесут новую редакцию законопроекта о госбюджете-2008.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в пресс-центре блока НУ-НС.

«Бюджет будет внесен существенно другой», - сказал В.КИРИЛЕНКО. По его словам, в нем будут учтены все социальные обязательства, которые взял на себя блок и которые предложил Президент Украины.

Он также отметил, что, кроме законопроекта о бюджете, НУ-НС и БЮТ планируют первоочередно рассмотреть пакет из 15-17 законопроектов.

В.КИРИЛЕНКО добавил, что в этом пакете будут законопроекты, направленные на борьбу с коррупцией. Также там будет законопроект о статусе народного депутата, который будет предусматривать лишение депутатской неприкосновенности, новый Налоговый кодекс, а также законопроекты, регулирующие земельные вопросы.