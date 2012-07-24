Ирпенского бизнесмена «заказали» собственные жена и сын

Работники ГУБОП спасли жизнь 53-летнего бизнесмена, которого «заказали» жена и сын.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, «сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины получили информацию, что 49-летняя жительница г. Ирпень Киевской области, а также ее 29-летний сын активно ищут киллера. Задание для заказного убийцы – глава семьи, который стал им «поперек горла». Недоразумения в семье начались на подпочве деления имущества и ведения совместного бизнеса, а также «страстного недоверия и сомнений в верности мужа».

Услугу лишения жизни родственники оценили в 10 тыс. долларов США, 5 – до совершения убийства и 5 – после.

Убедившись в серьезности намерений сообщников, работники ГУБОП разработали оперативную комбинацию, в результате которой собрали доказательства преступного намерения и задержали злоумышленников.

На данный момент возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, которое карается лишениям свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.