Замначальника налоговой милиции области «крышевал» преступников

21 июля сотрудники Генеральной прокуратуры Украины вместе с оперативниками ГУ УБОП и внутренней безопасности налоговой милиции Полтавщины задержали по подозрению в получении взятки начальника следственного отдела налоговой милиции ГНА в Полтавской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, налоговик систематически вымогал и получал взятки от заинтересованных лиц и субъектов ведения хозяйства, которые привлекались к ответственности по уголовным делам, находившимся в его производстве. Он закрывал уголовные дела, изменял квалификацию преступлений и процессуальный статус и осуществлял последующее «крышевание» преступной деятельности.

К правоохранителям обратился гражданин с заявлением о том, что налоговик требует у него взятку в сумме 80 тыс. грн за возвращение бухгалтерских и финансовых документов, изъятых в ходе досудебного следствия по уголовному делу, по которому обвиняется его отец за уклонение от уплаты налогов, и за завершение следствия по делу в максимально сжатые сроки.

Налоговик назначил встречу в городском парке, где с целью маскировки получения взятки он передал лист бумаги, на котором был записан номер мобильного телефона доверенного лица на получение денег.

Знакомый налоговика был задержан на месте назначенной встречи при получении денежных средств в сумме 80 тыс. грн.

Налоговик задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.