В Украину возвращается жара до +35°С

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, температура в западных и северных областях ночью 11-16 градусов, днем 21-27, на Закарпатье 28-30; на остальной территории ночью 15-24, днем 26-35 градусов.

В северных областях без осадков. Температура ночью 12-16 градусов, днем 25-27. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью без осадков, днем на Одесщине местами возможен небольшой дождь. Температура ночью 19-24 градуса, днем 32-35. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях без осадков. Температура ночью 17-20, днем 30-34 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях без осадков. Температура ночью 11-16 градусов, днем 21 -25,на Закарпатье 26-30. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью 14-20 градусов, днем 26-32. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 24 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 22-23 градуса, днем 32-36.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Феодосии 24 градуса, в районе Евпатории, Одессы, Севастополя и Ялты 26 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 24 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве без существенных осадков. Температура ночью 12-16 градусов, днем 24-29. Ветер восточный, 5-10 м/с.