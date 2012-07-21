Азаров перечислил факторы, мешающие экономике развиваться

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями соцсети Facebook.

«Еще раз подчеркиваю: мы с доверием и уважением относимся к этим прогнозам», - написал Н.Азаров.

«Представители МВФ, Всемирного банка и других финансовых организаций, мониторящих ситуацию на Украине, обладают возможностью достаточно точно и реалистично просчитывать прогнозы развития экономики Украины. И правительство к ним внимательно прислушивается. Иногда эти прогнозы совпадают с нашими. Иногда отличаются. Но это вовсе не означает, что они что-то делают умышлено или с какой-то целью», - написал Н.Азаров в ответ на вопрос одного из пользователей, не умышленно ли прогнозные показатели снижаются.

Премьер отметил, что главное - сделать прогноз реалистичным, потому что от этого зависит планирование расходов бюджета, проведение денежно-кредитной политики Нацбанка и целый ряд других важнейших направлений политики государства.

По мнению Н.Азарова, основные факторы, которые определяют снижение прогнозных показателей: экономическая рецессия в Евросоюзе; банковский кризис; долговой кризис.

«Я вам перечислил только некоторые из факторов, которые влияют на развитие нашей экономики. На самом деле факторов значительно больше. Есть внутренние факторы, есть внешние факторы. И есть, наконец, меры правительства по минимизации влияния отрицательных факторов на экономику Украины. И вот, когда это все сводится к единому целому, а конкретные цифры определяют прогнозы роста экономики, вот здесь может возникать дискуссия. Здесь могут быть разночтения. Но еще раз подчеркиваю, что никакой преднамеренности в оценках я за свой опыт сотрудничества с МВФ и с Всемирным банком не встречал», - написал Н.Азаров в соцсети Facebook.

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Как сообщал УНИАН, МВФ в апреле 2012 года снизил прогноз роста ВВП в Украине с 4,8% до 3%, в июне международное рейтинговое агентство Moody's - до 2,5-3,0%, 19 июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз роста ВВП с 2,5% до 2%.

Ряд экспертов также прогнозируют, что рост ВВП Украины составит по итогу 2012 года 2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.