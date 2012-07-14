Азаров объяснил, почему трудно прогнозировать стоимость газа

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров написал на своей странице в Facebook.

"По газовым вопросам в ходе встречи двух президентов есть определенный прогресс и даны конкретные поручения", - сообщил премьер-министр.

В то же время, по его словам, трудно в дальнейшем спрогнозировать стоимость газа для Украины, поскольку она зависит не только от результатов переговоров с Россией, но и от стоимости нефти на мировом рынке.

По мнению Н.Азарова, среди факторов, повышающих цены на нефть, - нестабильность политической ситуации в странах - поставщиках нефти. Среди факторов, снижающих цены на нефть, он назвал фактор рецессии мировой экономики. "В зависимости от преобладания той или иной тенденции рынок реагирует на это то снижением, то повышением цен. Поэтому не все так однозначно, как вам представляется", - отметил премьер-министр.

Напомним, последняя встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась 12 июля в Ялте.