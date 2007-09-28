Тимошенко хочет договариваться с Россией ”мгновенно”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что в случае победы демократических сил на выборах сразу будут инициированы переговоры о поставках российского газа в Украину. Об этом она заявила сегодня, во время пресс-конференции.

«Мы мгновенно будем готовить встречу относительно поставок газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом она заверила, что никаких длительных переговоров по этому вопросу не будет.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что новая демократическая команда не допустит никаких перебоев с поставками газа, и Украина будет надежной страной - транзитером газа в Европу.

Лидер БЮТ также отметила, что в вопросе поставок газа необходимо обходиться без посредников. «Я думаю, что в этот раз Украина и Россия смогут построить взаимоотношения без посредников», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.