Ставнийчук говорит, что все будет ясно в 5 утра

Заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК прогнозирует, что результаты внеочередных выборов будут установлены намного быстрее, чем итоги парламентских выборов 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она выразила сегодня на брифинге.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что как бывший член ЦИК допускает, что где-то к 5-ти утра уже будут предварительные результаты, если электронная система будет работать в нормальном режиме.

Также она прогнозирует, что уже утром 1 октября ЦИК начнет принимать оригиналы протоколов и сосредоточится на установлении официальных итогов выборов.

«Я убеждена, что так и будет», - подчеркнула она, в то же время не исключив, что будут судебные иски относительно итогов выборов на местах.

Напомним, Центральная избирательная комиссия должна установить результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины не позднее, чем на пятнадцатый день со дня выборов, то есть до 15 октября включительно.