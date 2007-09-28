Ориентировочный график брифингов ЦИК 30 сентября

В пресс-центре Центральной избирательной комиссии на протяжении дня голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 30 сентября будут проходить брифинги руководства ЦИК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, в частности, на 10.00 запланирован брифинг председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА, на котором он предоставит оперативную информацию о начале голосования на избирательных участках.

В 13.00 запланирован брифинг секретаря Комиссии Татьяны ЛУКАШ, которая информирует об общем количестве избирателей, внесенных в список избирателей на избирательных участках на момент начала голосования; количество их в выдержках из списков избирателей для голосования по месту пребывания; количество избирателей, принявших участие в голосовании на избирательных участках по состоянию на 12 часов, а также о других событиях, связанных с ходом голосования.

На 17.00 запланирован брифинг заместителя председателя Комиссии Андрея МАГЕРЫ, который предоставит информацию о количестве избирателей, принявших участие в голосовании на избирательных участках по состоянию на 16 часов, а также сообщит о замечаниях, жалобах и тому подобное в случае их наличия.

В 21.00 планируется брифинг заместителя председателя Комиссии Жанны УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, на котором будет обнародована информация о количестве избирателей, принявших участие в голосовании на избирательных участках по состоянию на 20 часов, о случаях нарушений, если такие имели место во время голосования, об обращениях в ЦИК и оперативном на них реагировании, возможных чрезвычайных ситуациях.

В 23.30 планируется брифинг председателя Комиссии В.ШАПОВАЛА. Он предоставит информацию на момент окончания голосования относительно: общего количества избирателей, внесенных в список избирателей на избирательных участках территориального избирательного округа; общего количества избирателей, которые получили бюллетени на избирательных участках территориальных избирательных округов; общего количества избирателей, которые получили избирательные бюллетени по месту их пребывания. При наличии – будет озвучена информация о количестве избирателей, которые получили избирательные бюллетени на избирательных участках заграничного избирательного округа.

Окончательная информация о количестве избирателей, которые приняли участие в голосовании по внеочередным выборам народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года.

Обнародование оперативной информации о сообщениях с мест, случаях нарушений и тому подобное.

В 2.00 (3.00) 1 октября планируется брифинг заместителя председателя Комиссии А.МАГЕРЫ. В порядке поступления – сообщения о первых итогах голосования в округах, регионах, другая актуальная информация.

В 9.00 – пресс-конференция с участием председателя Комиссии, его заместителей и секретаря Комиссии относительно предварительных итогов голосования.