Ющенко остановил распоряжение Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня подписал Указ «О приостановке действия распоряжения Кабинета министров Украины от 26 сентября 2007 года № 762-р» об освобождении Владимира ТЕРЕЩЕНКО от должности заместителя министра обороны Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Одновременно Президент обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности данного акта Кабинета министров Украины.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН, комментируя распоряжение Кабмина об освобождении В.ТЕРЕЩЕНКО, подчеркнул, что «недопустимым является то, что такое решение в отношении одного из руководителей Минобороны, на которое Законом «Об обороне Украины» возложено обеспечение проведения в жизнь государственной политики в сфере обороны, принято без согласования с Президентом Украины – Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил Украины”.

По его словам, Кабмину должно быть известно, что в соответствии с Конституцией Украины, именно глава государства осуществляет руководство в сфере национальной безопасности и обороны. “Правительство в очередной раз нарушает установленные требования нормативно-правовых актов, которыми определена процедура освобождения и назначения должностных лиц воинских формирований и правоохранительных органов. Такое состояние дел не может считаться приемлемым”, - отметил он.

И.ПУКШИН также подчеркнул, что Президент Украины выступает за то, чтобы руководящие государственные органы в пределах своих полномочий осуществляли соответствующие организационно-кадровые изменения, но свои решения и действия они должны сверять исключительно с требованиями действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением №762-р от 26 сентября 2007 года освободил заместителя министра обороны Украины Владимира ТЕРЕЩЕНКО за нарушение присяги государственного служащего.

Распоряжение подписано премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, который находится с 12 по 28 сентября в отпуске для участия в избирательной кампании Партии регионов.

Как сообщалось, В.ТЕРЕЩЕНКО был назначен на должность заместителя министра обороны Указом Президента Украины от 25 февраля 2005 года. В.ТЕРЕЩЕНКО, среди прочего, курировал в Минобороны направление производства и утилизации боеприпасов.