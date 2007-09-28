Луценко: Тимошенко будет премьером, помаранчевая идея будет восстановлена

Лидер блока «Наша Украина – Наша Самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что должность премьер-министра Украины после формирования демократического большинства в парламенте достанется лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в Киеве в интервью журналистам после завершения митинга блока НУ-НС по случаю завершения предвыборного тура этой политической силы.

По его словам, на сегодня между возглавляемым им блоком и БЮТ существует соглашение, которое является залогом создания в будущем парламенте демократического большинства.

«И уже 30 числа, когда мы увидим результаты выборов, на следующее утро мы подпишем соглашение о демократическом большинстве», - сказал он, добавив при этом, что «в кратчайшее время мы сформируем украинское правительство и должность премьер-министра, которая очевидно, достанется Юлии Владимировне, будет залогом возобновления именно помаранчевых идей, помаранчевого плана развития Украины к ЕС».

В то же время, отвечая на один из вопросов журналистов, касающийся распределения должностных полномочий после выборов, в случае победы демократических сил, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Полномочия сегодня не важны для демократов. Важна общая победа».

Кроме того, выступая на митинге, Ю.ЛУЦЕНКО, подытоживая предвыборную кампанию блока, отметил, что члены блока провели 14 тыс. встреч и он лично 278 раз выступал на митингах в различных городах Украины.

В связи с чем Ю.ЛУЦЕНКО выразил свою уверенность, что на украинских выборах демократические силы победят, и возобновят «демократическое продвижение Украины».

«Я уверен в победе демократических сил. Вернувшись в Киев, мы возвращаемся во власть», - подчеркнул лидер блока.