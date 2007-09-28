Шуфрич не исключает отселения жителей дома по Макеевской

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ не исключает, что необходимо будет частично отселить жителей дома по улице Макеевской, 10, в котором появились трещины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

По словам Н.ШУФРИЧА, МЧС еще полгода назад предупреждало местную власть об аварийности этого дома на Оболони.

«Полгода назад мы предупредили, что на четвертом этаже указанного дома имеется трещина, и она расширяется», - сказал Н.ШУФРИЧ, добавив, что работники МЧС заставили экспертов реально оценить дом и определить, не угрожает ли проживание в нем его жителям.

Он сообщил, что сейчас МЧС работает на месте чрезвычайной ситуации и не исключает частичного отселения.

Н.ШУФРИЧ сообщил, что есть различные мнения архитекторов и экспертов, как реагировать на это, но МЧС будет настаивать на самом быстром принятии решения.

Как сообщал УНИАН, по словам начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия ПШЕНИЧНОГО, первые трещины появились в доме по Макеевской, 10, где-то две недели назад. Указанный дом возведен в 1994 году. Сейчас рядом с ним ведется строительство двух высоток. Однако строительство было приостановлено сразу после того, как стало известно о трещинах.

В.ПШЕНИЧНЫЙ сообщил, что сейчас продолжается экспертиза по установлению причин возникновения трещины в указанном жилом доме. Рассматриваются два варианта: первый, что это произошло из-за новых строительств рядом, второй – что были сделаны ошибки при строительстве самого дома №10.

Как сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ, опираясь на предварительные данные Научно-исследовательского института строительных конструкций, по состоянию на 26 сентября проживание в указанном жилом доме не составляет для его жителей опасности. «Поскольку за сутки раскрытие трещины не превышает 1 мм, что не является критическим», - отметил В.ПШЕНИЧНЫЙ.