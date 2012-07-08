В Одессе требовали канонизации "аленьего езыга"

Как сообщает сайт «Взгляд из Одессы», небольшая группа горожан в масках оленей на центральной улице города Дерибасовской развернула плакаты о «прославлении» Президента Виктора Януковича, с требованиями канонизации "аленьего езыга", а также «прославления» Партии регионов.

Демонстранты время от времени скандировали: "Слава Януковичу! Оленям - слава!", "Власть - овощам!", "Слава регионам - оленям слава!" и так далее.

Участники флешмоба, скандируя вышеперечисленные лозунги, время от времени исполняли под караоке гимн "аленей" (слова и музыка Виктора Бронюка, группа "Тик"): "Олені, олені, не бриті і не голені, дикі створіння - в них з мозгів стирчить коріння!.."

Одесситы реагировали на акцию с улыбкой, приветствуя демонстрантов и особо поощряя их креатив. Шествие вызвало интерес и у иностранных туристов, в том числе российских. Спикер шествия все время рассказывал в мегафон о "покращэнни", которое наступило еще вчера, но его не заметил невнимательный народ.

Шествие спустилось с Дерибасовской на Думскую площадь. Пройдя по Приморскому бульвару, процессия остановилась у памятника Ришелье, где были провозглашены требования о легализации лингвистических норм «аленьего языка».