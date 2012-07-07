В Херсоне объявили штормовое предупреждение

В Херсоне объявлено штормовое предупреждение.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

«По сообщению МЧС в Херсонской области, сегодня, 7 июля, снова ожидаются изменения погоды. С 16.00 погодные условия в Херсоне резко ухудшатся. Ожидается гроза, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ненастье продлится до конца дня», - говорится в сообщении мэрии областного центра.

Напомним, вчера, 6 июля, за несколько минут непогода нанесла значительный ущерб в городе. В частности, по данным территориального управления МЧС в Херсонской области, 6 июля во второй половине дня в результате проливного дождя и шквального ветра в городе Херсоне произошло повреждение электросетей и отключения от электроснабжения поселка Антоновка Днепровского района. Частично остались без света жители Комсомольского и Суворовского районов. Повреждены кровли шести частных домов. Местами повалены деревья на улицах Нефтяников, 200 лет Херсона, Буденного, Подпольной, Косты Хетагурова, Некрасова, Донецкой, Паровозной, Фритаун и др. Под напором ветра были сломаны и несколько рекламных щитов.

Данных о пострадавших не зафиксировано.

В настоящее время соответствующими службами города продолжаются восстановительные работы.