Россия расплатилась за полигон в Крыму

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

Как отмечается в сообщении, министерствами обороны Украины и РФ была проведена совместная работа относительно ликвидации задолженности перед украинской стороной за использование полигона взлетно-посадочных систем “Нитка” в Крыму. Впервые расчеты были проведены в денежном эквиваленте.

Этот факт констатировали руководители оборонных ведомств Украины и России во время двусторонней встречи, состоявшейся в рамках 62-го заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ в Калининграде.

Кроме того, значительное внимание стороны уделили вопросам, связанным с подготовкой и проведением в Украине заседания Подкомитета по вопросам безопасности Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которое запланировано на конец июля – начало августа.

Также рассматривались вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, в частности, относительно возможностей предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса для утилизации боеприпасов и ремонта кораблей и судов Черноморского флота РФ, расположенных на территории Украины, и другие вопросы.