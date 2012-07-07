Эксперт: украинская экономика находится в стагнации

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель аналитического отдела группы «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен.

«Причиной дефляции являются как сезонные факторы, такие как лето, когда снижаются цены на продукты питания. Вторая причина, это то, что цены по другим значимым категориям, таким, как плата за коммунальные услуги, удерживаются государством», - сказал он.

Также А.Вальчишен сообщил, что снижение цен на транспортные услуги происходит за счет снижения цен на нефтепродукты благодаря падению мировых цен на нефть и нефтепродукты. В то же время, определенное влияние на данную позицию оказали и действия государства.

Кроме того, по мнению эксперта, анализируя июньский показатель индекса цен, стоит обратить на динамику спроса, как внутреннего, так и внешнего.

«Важным фактором является то, что внутренний спрос в экономике и мировой спрос - достаточно слабый. И это указывает на то, что украинская экономика находится в состоянии стагнации, а, возможно, мы находимся на ранней стадии рецессии. Об этом пока, однако, рано говорить, так как нужно дождаться данных статистики по промышленному производству за полугодие», - отмечает А.Вальчишен.

При этом он подчеркнул, что в начале текущего года эксперты, включая экспертов МВФ, не прогнозировали такой ситуации в экономике Украины. «Еще три месяца назад консенсус был такой, что экономика страны будет более сильной, но в реальности она оказалась слабее», - говорит эксперт.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2012 года по сравнению с маем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против июня 2011 года — на 1,2%

Инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) – 0,1%.

В апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза — до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

По информации Госстата, в Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года — на 0,5%.

Инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Инфляция в Украине в июне 2011 года против мая 2011 года составила 0,4%, за 6 месяцев 2011 года (июнь 2011 года к декабрю 2010 года) — 5,9%

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.