В Херсоне штормовой ветер валил деревья и срывал крыши домов
20:04, 06 июля 2012Общество
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Сегодня во второй половине дня в Херсоне прошла сильная гроза со штормовым ветром.
В Херсоне прошла сильная гроза
Как передает корреспондент УНИАН, в результате в городе десятки поваленных деревьев, под которыми оказались припаркованные автомобили. Сорваны крыши с ряда частных домов и магазинов.
По данным оперативного дежурного территориального управления МЧС в Херсонской области, в областном центрее зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач и троллейбусных линий.
В местах, где деревья или провода упали на проезжую часть, образовались автомобильные пробки.
Данных о пострадавших не зафиксировано.
В Цюрупинском и Голопристанском районах Херсонской области также прошла гроза с сильным градом.
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