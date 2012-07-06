В Украине может подорожать интернет и кабельное ТВ

Средства от этих платежей оцениваются свыше 1,6 млрд грн в год, сообщает «Коммерсант-Украина». Они будут аккумулироваться в Фонде общедоступных телекоммуникационных услуг и будут направлены на развитие связи в сельских и горных районах и компенсацию убытков от представления услуг по государственным тарифам. Распорядителем фонда будет НКРСИ.

Согласно законопроекту, средства будут распределяться по конкурсной процедуре, однако главным интересантом создания Фонда общедоступных услуг традиционно считается "Укртелеком".

Компания обслуживает около 80% рынка фиксированной телефонной связи, предоставляя большую часть услуг по государственным тарифам, к тому же является фактически единственным фиксированным оператором в украинским селах.