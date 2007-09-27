Крымские налоговики изъяли вертолет и боевую разведывательно-десантную машину

В ходе проведения операции «Курорт-2007» работники крымской налоговой изъяли из незаконного оборота товарноматериальных ценностей на сумму 40,5 млн. грн., в том числе алкогольных напитков - на сумму 3,7 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым, налоговики подсчитали, что в ходе проведения курортного сезона-2007 были изъяты один вертолет, одна боевая разведывательно-десантная машина, один парусный катамаран, 2 яхты, 8 катеров с оборудованием, 25 квадро- и гидроциклов, 2 мотодельтаплана, 2 бульдозера, 3 пассажирских автобуса, 11 микроавтобусов, 20 мопедов, 55 единиц легкового автотранспорта и 1 – грузового автотранспорта.

Кроме того, были изъяты 329 игровых автоматов, 32 бильярдных стола с оборудованием, 7 аттракционов, 51,1 т бензина и 5,5 т дизельного топлива. «По всем нарушениям налогового законодательства, выявленным в ходе операции «Курорт-2007» будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», - сообщили в налоговой.

В целом же, за период проведения курортного сезона в Сводный бюджет собрано 1 млрд. 178 млн. грн. налогов, в том числе в Государственный бюджет поступило 554 млн. грн., в местные бюджеты – 624 млн. грн.

«Предпринятые органами государственной налоговой службы Крыма организационные меры по подготовке и проведению курортного сезона – 2007 позволили обеспечить рост платежей в бюджет в сравнении с прошлым годом на 33%», - отметили в ГНА в АРК.