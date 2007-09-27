В Киеве возбуждено уголовное дело против бизнесменов, нагревших руки на 11,5 млн.

В Киеве возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц частного предприятия, которые обманули инвесторов на сумму свыше 11,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, злоумышленники на протяжении 2004-2005 лет, под предлогом инвестирования строительства жилых домов в столице, мошенническим путем завладели денежными средствами граждан. В дальнейшем они использовали эти средства на хозяйственную деятельность предприятия.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.190 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и злоупотребление властью или служебным положением).