СМИ: Киев оказался на пороге технического дефолта

Столица оказалась неспособной вовремя выполнить свои обязательства перед банками-кредиторами. Об этом сообщают Экономические известия.

По информации издания, муниципалитет планирует реструктуризировать все свои долги, выпустив новые облигации со сроком погашения в 2014 г. Кроме того, руководство столицы планирует перевести на город все долги коммунальных предприятий. По мнению экспертов, это делается для очистки их балансов перед будущей приватизацией, которую могут провести для получения средств, необходимых для осеннего погашения еврооблигаций на $250 млн.

Начальник главного финансового управления КГГА Владимир Репик подтвердил журналистам информацию о переговорах с украинскими банками, сообщив, что разрешение выпустить облигации уже оформлено соответствующими решениями Кабмина и НБУ. «Мы ведем переговоры с банками и планируем успешно завершить все необходимые процедуры в ближайшее время»,— заявил господин Репик.

Однако опрошенные эксперты финансового рынка склонны рассматривать сложившуюся вокруг займов города ситуацию как технический дефолт муниципалитета. «Кредитные договора такого типа оформляются при помощи векселей, которые имеют четко определенную дату погашения,— говорит один из авторитетных специалистов по привлечению внешних ресурсов. — Если вексель не будет погашен в срок, то фактически это будет означать дефолт заемщика».

В свою очередь председатель правления банка «Надра» Дмитрий Зинков склонен видеть ситуацию в менее мрачных тонах. По его мнению, движение к переводу долговых обязательств с коммунальных предприятий на муниципалитеты — правильная стратегия, которая позволяет повысить кредитоспособность городских проектов. «Обычно коммунальные предприятия получают дотации из городских бюджетов и потому не являются интересными заемщиками для банков. Муниципалитет — гораздо более привлекательный и качественный заемщик»,— утверждает банкир.