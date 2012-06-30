В Тернополе проводят турнир по пейнтболу «Кубок Шухевича»

В Тернополе начался открытый турнир по пейнтболу «Кубок Шухевича». Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной молодежной организации «Молодежный Националистический Конгресс», участие в соревнованиях примут 12 команд, в том числе и команда городского совета во главе с городским головой Сергеем Надалом.

Участникам соревнований в течение отведенного времени необходимо будет захватить флаг соперника и отнести на свою базу. Турнир проводят по круговой системе – каждая команда будет играть со всеми остальными один раз. Победителем турнира станет та команда, которая наберет больше всего баллов.

Кубок по пейнтболу посвящен дню рождения главного командира УПА Романа Шухевича и проводится для популяризации здорового образа жизни.