Гарри Поттер должен быть мальчиком...
“Читайте, любі діточки, не всяку там дурню, - а Гарріка, а Поттера і всю його рідню”, - весело напевали Морозов и Малкович. В столице прошла презентация украинской версии седьмой книги “Гарри Поттер и Смертельные реликвии”...
“Все хвалят Ивана Малковича, а в действительности это страшный эксплуататор, экспроприатор. Он меня заставил 40 дней не выходить из-за столика с компьютером, привязал стопудовую гирю к ноге и к столу, на руках у меня были кандалы и я должен был день и ночь, день и ночь переводить, чтобы мы успели первыми", – шутя жаловался Виктор Морозов на презентации украинского перевода седьмой и одновременно последней книги Джоан Роулинг “Гарри Поттер и Смертельные реликвии”. Но нужно таки отдать должное украинским переводчикам и их "эксплуататорам": невзирая на высокую конкуренцию, они опередили не только россиян, которые презентуют свой перевод 13 октября, но и французов, немцев, итальянцев...
|Издательство “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” опередило всех!
Презентация проходила в Украинском Доме. Национальный Президентский оркестр Украины (!) разучил саундтреки из фильмов о Гарри Поттере и тем радовал публику. Один из персонажей нашумевшей книги – Гегрид – развлекал детей и исполнял роль конферансье. Главный редактор издательства “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Иван Малкович, конечно, чувствовал себя именинником. Он поблагодарил украинский фан-клуб Поттера, за то, что они договорились не обсуждать на своем сайте книгу до выхода украинской версии.
|Иван Малкович торжествует!
Чтобы защитить свой продукт от пиратов, издатели наклеили на каждую книжку специальную голограмму. Кстати, 13 юных поттерианцев в этом году перевели текст раньше издательства и разместили его на своих сайтах. Малкович попросил их убрать перевод до официального выхода книги, и они согласились, за это издатель пообещал им дать по экземпляру “Гарри Поттера”.
Условиями для участия в конкурсе на двойника Гарри Поттера были наличие очков, темные волосы и “он должен быть мальчиком”. Ввиду того, что сначала желающих было мало, организаторы решили подкорректировать последний пункт – “могут и девочки, если они очень похожи”. Но до этого дело не дошло и все-таки удалось отыскать 7 претендентов на звание Гарри. Лучшего определяли гости своими аплодисментами. Громче всего они прозвучали в честь Богдана Логунова. Первой мыслью после победы, как потом поделился Богдан, было: “О Господи, неужели это я?!” Кстати, он только на следующий день собирался купить книгу, а, получив ее в подарок, не мог скрыть своей радости. “В мире есть что-то магическое и я хочу почувствовать на себе, что это такое. Все книги просто прекрасны. Их может читать кто угодно - от маленького ребенка и до родителей этого самого ребенка", – уверен Богдан.
Конкурс на лучшего знатока поттерианы оказался наиболее оживленным. Все присутствующие дружно выкрикивали ответы на вопросы, предложенные организаторами, и довольно сложно было определить победителя. “Какие простые вопросы! Как мы с Виктором были наивны, когда их придумывали!”, - заявил Малкович.
Кстати, среди посетителей акции было много молодежи и солидных взрослых людей, которые сами являются поклонниками Поттера. “Всегда интереснее верить в сказку, чем в реальность. Хочется иметь свою волшебную палочку, плащ-невидимку ...” –делится сокровенным студентка Наталья. “А ты не считаешь книжку детской?”, - спрашиваю у нее. На что она негодующе отвечает: “Какая же она детская? Первые книги были детскими, но каждая следующая становится все взрослее. И я взрослею вместе с книжкой.”
Потом продажу объявили официально открытой. Сверху посыпалась куча воздушных шариков, опять заиграл оркестр и юные читатели ринулись к прилавкам с книгами. Очереди были просто огромные, но Малкович успокоил, что книг хватит всем.
|Наконец!
“Читайте, любі діточки, не всяку там дурню, - а Гарріка, а Поттера і всю його рідню”, - весело напевали Морозов и Малкович. “Гарри Поттер” – это прекрасная книга. Но на “Гарри Поттере” жизнь не заканчивается”, - философски заметил Малкович.
Анна Ященко