Гарри Поттер должен быть мальчиком...

“Все хвалят Ивана Малковича, а в действительности это страшный эксплуататор, экспроприатор. Он меня заставил 40 дней не выходить из-за столика с компьютером, привязал стопудовую гирю к ноге и к столу, на руках у меня были кандалы и я должен был день и ночь, день и ночь переводить, чтобы мы успели первыми", – шутя жаловался Виктор Морозов на презентации украинского перевода седьмой и одновременно последней книги Джоан Роулинг “Гарри Поттер и Смертельные реликвии”. Но нужно таки отдать должное украинским переводчикам и их "эксплуататорам": невзирая на высокую конкуренцию, они опередили не только россиян, которые презентуют свой перевод 13 октября, но и французов, немцев, итальянцев...

Презентация проходила в Украинском Доме. Национальный Президентский оркестр Украины (!) разучил саундтреки из фильмов о Гарри Поттере и тем радовал публику. Один из персонажей нашумевшей книги – Гегрид – развлекал детей и исполнял роль конферансье. Главный редактор издательства “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Иван Малкович, конечно, чувствовал себя именинником. Он поблагодарил украинский фан-клуб Поттера, за то, что они договорились не обсуждать на своем сайте книгу до выхода украинской версии.

Чтобы защитить свой продукт от пиратов, издатели наклеили на каждую книжку специальную голограмму. Кстати, 13 юных поттерианцев в этом году перевели текст раньше издательства и разместили его на своих сайтах. Малкович попросил их убрать перевод до официального выхода книги, и они согласились, за это издатель пообещал им дать по экземпляру “Гарри Поттера”.

Условиями для участия в конкурсе на двойника Гарри Поттера были наличие очков, темные волосы и “он должен быть мальчиком”. Ввиду того, что сначала желающих было мало, организаторы решили подкорректировать последний пункт – “могут и девочки, если они очень похожи”. Но до этого дело не дошло и все-таки удалось отыскать 7 претендентов на звание Гарри. Лучшего определяли гости своими аплодисментами. Громче всего они прозвучали в честь Богдана Логунова. Первой мыслью после победы, как потом поделился Богдан, было: “О Господи, неужели это я?!” Кстати, он только на следующий день собирался купить книгу, а, получив ее в подарок, не мог скрыть своей радости. “В мире есть что-то магическое и я хочу почувствовать на себе, что это такое. Все книги просто прекрасны. Их может читать кто угодно - от маленького ребенка и до родителей этого самого ребенка", – уверен Богдан.

Конкурс на лучшего знатока поттерианы оказался наиболее оживленным. Все присутствующие дружно выкрикивали ответы на вопросы, предложенные организаторами, и довольно сложно было определить победителя. “Какие простые вопросы! Как мы с Виктором были наивны, когда их придумывали!”, - заявил Малкович.

Кстати, среди посетителей акции было много молодежи и солидных взрослых людей, которые сами являются поклонниками Поттера. “Всегда интереснее верить в сказку, чем в реальность. Хочется иметь свою волшебную палочку, плащ-невидимку ...” –делится сокровенным студентка Наталья. “А ты не считаешь книжку детской?”, - спрашиваю у нее. На что она негодующе отвечает: “Какая же она детская? Первые книги были детскими, но каждая следующая становится все взрослее. И я взрослею вместе с книжкой.”

Потом продажу объявили официально открытой. Сверху посыпалась куча воздушных шариков, опять заиграл оркестр и юные читатели ринулись к прилавкам с книгами. Очереди были просто огромные, но Малкович успокоил, что книг хватит всем.

“Читайте, любі діточки, не всяку там дурню, - а Гарріка, а Поттера і всю його рідню”, - весело напевали Морозов и Малкович. “Гарри Поттер” – это прекрасная книга. Но на “Гарри Поттере” жизнь не заканчивается”, - философски заметил Малкович.

Анна Ященко